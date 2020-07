Alexander De Croo (Open VLD): "Brussels Airlines krijgt lening, geen subsidie"

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) is opgelucht dat de onderhandelingen met Lufthansa tot een akkoord over Brussels Airlines hebben geleid. Hij noemt dat belangrijk voor het personeel van de Belgische luchtvaartmaatschappij, maar ook voor de luchthaven van Brussel. De Croo benadrukt dat de luchtvaartmaatschappij geen subsidie krijgt, maar een lening. Hij heeft ook een akkoord bereikt met de Verenigde Staten waardoor wie naar de VS reist al in Brussel de grensformaliteiten kan vervullen.