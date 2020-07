AZ Delta in Roeselare opent nieuwe COVID-19-afdeling

Begin vorige week lagen er op de COVID-19-afdeling nog maar 6 patienten. Op de dienst intensieve zorg lagen er slechts 2 mensen. Maar donderdag was er plots een omslag. Op dit moment zijn er 20 COVID-19-patiënten op de afdeling en liggen er ook nog eens 6 op de dienst intensieve zorg. "Ineens moeten we weer alle zeilen bijzetten en een nieuwe COVID-afdeling openen", zegt waarnemend hoofdgeneesheer Karin Decaestecker.

Het maximum aantal patiënten per afdeling is 24. "We moeten dus patiënten met een andere aandoening verhuizen om ruimte vrij te maken", zegt dokter Decaestecker. "We hopen dat we het bij 2 afdelingen kunnen houden. Ook op de dienst intensieve zorg komt er weer een complete COVID-19-afdeling. Maar het zou kunnen dat die 2 afdelingen met maximaal 48 patienten niet zal volstaan."

De crisiscel van het AZ Delta komt nu weer 3 keer per week samen om de situatie verder op te volgen. Voorlopig gaan alle COVID-19-patiënten naar de nieuwe campus in Roeselare. Zo wil men het risico in de campussen van Torhout en Menen beperken. Op het hoogtepunt in de 1e golf waren er 120 patiënten in de 3 campussen. Die werden over 6 afdelingen verspreid.