Banken niet langer bereid om moedergroep van Brantano bij te springen

Volgens de FNG is dit een onverwachte wending in de poging van de nieuwe directie onder leiding van Paul Lembrechts om het bedrijf te redden. Verschillende banken hebben de voorbije jaren 260 miljoen euro geleend aan FNG. Nu laten ze verstaan dat het bedrijf niet op extra geld moet rekenen. "Hoewel de gesprekken tussen de raad van bestuur en de banken de voorbije weken positief verliepen", stelt FNG in een persbericht. De banken houden nog een slag om de arm. Ze zijn bereid om zich constructief op te stellen als FNG zelf andere financieringsmogelijkheden op tafel zou leggen.