Oproep aan Bruggelingen: "Neem typisch Brugse geluiden op en stuur ze naar de ruimte!"

"We hebben ons een klein beetje laten inspireren door "The Voyager". Dat is een onbemande ruimtesonde die in 1977 in de ruimte is gelanceerd. In dat ruimevaartuig zaten typisch menselijke geluiden om aan de aliens te laten horen. Ik dacht om hetzelfde te doen, maar dan met stadsgeluiden. Het plan is om 20 geluiden te verzamelen en die 20 jaar lang de ruimte in te sturen."

"Dat betekent dat we in 2040 de geluiden van vandaag opnieuw zullen beluisteren. We kunnen daarover dan reflecteren: hoe hard verschillen de geluiden van toen en nu? Onze maatschappij verandert constant. Het is meer dan normaal dat de geluiden ook anders zullen zijn over 20 jaar.