"Beslissingsproces kan leiden tot tijdverlies": burgemeesters maken zich zorgen over draaiboek lokale uitbraken

Het is die procedure die de burgemeesters zorgen baart. "Ik denk dat het draaiboek niet zo slecht is, het geeft een aantal mogelijkheden om in te grijpen, maar hoe lang zal het duren voor je een beslissing kan nemen? De procedures zien er omslachtig uit", zegt burgemeester Albert Beerens (Open VLD) van Opwijk, één van de gemeenten waar de coronacijfers de voorbije dagen alarmbellen deden afgaan.

In Tongeren reageren ze met dezelfde voorzichtigheid. "Het is essentieel om snel te kunnen handelen. Het beslissingsproces mag niet voor vertraging zorgen", zegt waarnemend burgemeester Ann Christiaens (CD&V). "Het is wel nog wachten op de details. Alle tools die we krijgen zijn goed, maar het moet wel vlot kunnen verlopen."

Ook in de Antwerpse gemeente Kontich dringt de vraag tot actie zich op door de stijgende cijfers. Burgemeester Bart Seldelachts (N-VA) is blij met het ontwerp van draaiboek, maar hij heeft ook vragen: "Al vijf dagen wordt er naar burgemeesters gewezen. Vanuit Vlaanderen hebben we dan gisteravond het draaiboek doorgekregen in de mailbox. Dat geeft handvaten om aan de slag te gaan, maar het moet wel nog worden goedgekeurd door de Veiligheidsraad, dat is moeilijk werken."