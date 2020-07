Camping 't Stropke in Gent blijft toch bestaan: “Zo opgelucht dat we mogen blijven”

Niet alleen uitbater Freddy Dhondt is opgelucht, ook de bewoners zijn door het dolle heen. “Ik ben echt super super enthousiast”, zegt Joka. “Mijn zoontje en ik wonen hier nu al drie jaar, ik zou mijn caravan niet meer willen ruilen voor een andere woonst. Een huis of appartement kan ik niet betalen. Hier woon ik goedkoper en heb ik er een grote tuin bij. Ik ben zo opgelucht dat we mogen blijven.”

Rita (82) woont al 32 jaar op de camping en is blij dat er eindelijk zekerheid is. “Ik leefde hier in spanning, ik wist niet wat te doen als ik weg moest. Ik ben enorm opgelucht.”