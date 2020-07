Clown Herbie laat Borgloon bruisen : “Ik heb niet veel schmink nodig om kinderen blij te maken”

Een school voor clowns bestaat niet, dus de eerste clownstreken van Herbie waren met vallen en opstaan. “Gelukkig kon ik veel opsteken van mijn clownpartner", vertelt Herbie. “Toch deden we niet hetzelfde. Hij was een krak in ballonnen, ik goochel ook graag. We deden al even ons eigen ding maar we zijn altijd goede vrienden gebleven.” zegt Herman. “Drie jaar geleden is hij overleden.”