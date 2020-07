Crisisoverleg in Laakdal nadat verschillende chiroleden besmet zijn met het coronavirus

"De chiroleidingen hebben meteen met veel zin voor verantwoordelijkheid gehandeld", steekt Laakdals burgemeester Tine Gielis van wal in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen. "Vanaf dat ze wisten dat er een leider besmet was, hebben ze hun leden en families geïnformeerd en zijn zelf ook in quarantaine gegaan. Ik kan dat als burgemeester niet garanderen of controleren, maar heb er alle vertrouwen in dat onze Laakdallers mensen met gezond verstand zijn."