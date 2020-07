Theatergezelschap speelt voorstellingen aan je voordeur: "Coronaveilig theater" 

Het cultuurcentrum van Asse en het theatergezelschap Max Last zoeken straten waar ze openluchtvoorstellingen kunnen spelen. De mensen die in de straat wonen, kunnen de voorstelling dan bekijken door hun venster of van in hun deuropening. Helemaal coronaveilig dus. Als je theater in je straat wil, kan je dat laten weten aan het cultuurcentrum van Asse.