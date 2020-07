Dj’s hebben zin in digitale versie van Tomorrowland

De hoogzwangere Katy Perry is er voor het eerst bij. Ze prijst "de durf, de veerkracht en het innoverende karakter" van een digitaal festival. Haar set is opgenomen in een Amerikaanse studio en wordt komend weekend gestreamd in het geheel van "Tomorrowland around the world", met decors en lichtshows in 3D. Kijkers kunnen op verschillende podia klikken om te horen wat er gebeurt.