Dochter Lumumba vraagt koning Filip om tanden van haar vader terug te geven

De zeer populaire Congolese premier Patrice Lumumba werd kort na de onafhankelijkheid in 1960 afgezet, opgepakt en overgebracht naar de mijnprovincie Katanga, die zich had afgescheiden. In januari 1961 werd hij er gefolterd en vermoord.

Bij zijn executie waren ook Belgen aanwezig. Een jaar voor z'n dood in 2000 vertelde de voormalige rijkswachter Gerard Soete in het Canvas-programma "Histories" hoe hij het lijk van Lumumba had laten oplossen in zwavelzuur. Hij toonde de kogel waarmee de onafhankelijkheidsheld zou zijn vermoord en hij suggereerde dat hij nog twee tanden van Lumumba had bewaard. (Bekijk het bewuste videofragment hieronder.) Dat vertelde hij ook aan auteur en Congokenner Ludo De Witte voor zijn spraakmakende boek over de moord op Lumumba.