Eeklo reageert op commentaar "onkruidbak" N9: “Heb geduld, de bloembollen zijn nog niet aangeplant”

De oppositiepartij N-VA noemt de vernieuwde middenberm een kruidenbak. Schepen van Milieu Bob D’Haeseleer vindt dat een brug te ver. “We merken dat de meningen verdeeld zijn maar dit is slechts een tussentijds resultaat”, legt hij uit. “We zijn al begonnen met de aanplanting van de bomen en struiken. Maar doordat het zo uitzonderlijk vroeg droog was dit jaar, hebben we de bloembollen nog niet kunnen inplanten.”

Omdat de bloemen pas dit najaar de grond in gaan, werd er een tussenoplossing gezocht. “We hebben in de plaats bloemenzaad geplant, dat is al gedeeltelijk uitgekomen. We geven toe dat dit nog niet het resultaat is dat we beoogd hebben. Maar het ziet er wel al beter uit dan vorige jaren, en het is nog maar een gedeeltelijk resultaat.”