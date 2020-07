Vijf Vlaamse rectoren: "Beste politici, sla spijkers met koppen en kies niet weer voor besluiteloos overleg"  

Een tweede coronagolf is in aantocht met catastrofale gevolgen voor economie en samenleving. We kunnen het ergste scenario slechts afwenden als we met zijn allen de basisregels respecteren, zoals anderhalve meter afstand houden, constant handhygiëne in acht nemen, eerlijk communiceren over onze “whereabouts” als we de vraag krijgen, en een mondmasker dragen, over mond én neus welteverstaan, waar we de afstand niet kunnen respecteren. Aan onze politici vragen wij met aandrang om hierover helder en met één stem te communiceren. Volg onze experten ook in hun expliciete pleidooi voor kleinere sociale bubbels.