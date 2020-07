ESO maakt eerste beelden ooit van een meervoudig planetenstelsel rond een op de zon lijkende ster

"Deze ontdekking is een momentopname van een omgeving die veel overeenkomsten vertoont met ons zonnestelsel, maar dan in een veel vroeger ontwikkelingsstadium", zei Alexander Bohn, promovendus aan de Universiteit Leiden en de leider van het nieuwe onderzoek.

"Hoewel astronomen indirect al duizenden planeten in ons Melkwegstelsel hebben gedetecteerd, is slechts een kleine fractie van deze exoplaneten rechtstreeks in beeld gebracht", zei coauteur Matthew Kenworthy, hoofddocent aan de Universiteit Leiden. "Directe waarnemingen zijn van belang bij de zoektocht naar omgevingen waar leven mogelijk is."

Rechtstreekse opnames van twee of meer exoplaneten bij dezelfde ster zijn zelfs nog zeldzamer: tot nu toe was dat nog maar tweemaal gelukt, in beide gevallen bij sterren die duidelijk verschillen van onze zon. De nieuwe opname van de VLT is de eerste directe opname van een zonachtige ster met meer dan één planeet. De VLT was ook de eerste telescoop die, in 2004, een exoplaneet rechtstreeks in beeld bracht als een stipje licht nabij een bruine dwerg, een ‘mislukte’ ster.