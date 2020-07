"Een game-changer, een historisch akkoord": klimaatexpert Delbeke pareert kritiek klimaatjongeren op EU-budget

Onder meer het Just Transition Fund (JTF, het fonds voor een rechtvaardige transitie), dat landen moet helpen om de overstap te maken naar een groene(re) economie of groene energie, is fors ingekrompen. Zo zou er vanuit het coronaherstelfonds 30 miljard extra vloeien naar het JTF, dat is uiteindelijk 10 miljard geworden. Het totale budget voor het overgangsfonds zou op die manier meer dan gehalveerd zijn, van in totaal 40 miljard naar 17,5 miljard euro.

Dat is een heel pak minder, maar Vos nuanceert wel: "Tegelijk blijft dat bedrag meer dan het ooit geweest is. En dat maakt het moeilijk om te beoordelen of dit nu slecht nieuws is of niet. Enerzijds is het dus minder dan de grote bedragen die op tafel lagen, anderzijds blijft het meer dan het ooit was."

Jos Delbeke vult aan: "Het feit dat het JTF was opgeschaald en weer is teruggebracht naar 17,5 miljard, heeft ook met de doelstelling van klimaatneutraliteit voor 2050 te maken. Als de Polen niet in staat zijn om die doelstelling te accepteren, dan zal er ook minder geld uit het JTF-fonds, dat grotendeels voor hen bedoeld was, naar hen toe vloeien."