Europees Parlementsvoorzitter Sassoli: "Akkoord over meerjarenbegroting brengt Green Deal en Digitale Agenda in gevaar"

Het akkoord moet nu nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Maar dat zal niet zomaar gebeuren, waarschuwde parlementsvoorzitter David Sassoli vandaag tijdens een persconferentie. In een resolutie waarover morgen gedebatteerd en gestemd wordt, verwelkomt het parlement het herstelfonds van 750 miljard euro dat de gevolgen van de coronacrisis moet aanpakken. Al betreurt het parlement dat het bedrag aan subsidies (door de Commissie op 500 miljard gezet) tijdens de top naar beneden is gehaald, tot 390 miljard.



Meer bezwaren heeft het parlement over de meerjarenbegroting. "Die moet een antwoord bieden op de belangrijkste uitdagingen waarmee Europa op middellange termijn wordt geconfronteerd, zoals de Green Deal, digitalisering, economische weerbaarheid en de strijd tegen ongelijkheid", aldus Sassoli. Dat door de Raad afgesproken is om in een aantal vooropgestelde budgetten te snijden om het herstelfonds erdoor te krijgen, stuit op verzet. "Deze meerjarenbegroting is niet haalbaar en onaanvaardbaar", stelt de resolutie.

Onder meer in de budgetten voor gezondheid en onderzoek, asiel en migratie, onderwijs, digitale transformatie en innovatie en een aantal klimaatbudgetten zou gesneden worden. "Gevaarlijk in de context van een pandemie", reageert het parlement (over gezondheid), "het zet de toekomst van de volgende generatie Europeanen op het spel" (over onder meer onderwijs en digitale transformatie) en "gaat in tegen de Green Deal" (over klimaat).