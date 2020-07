Forse stijging aantal coronabesmettingen in Kontich en Lint

De burgemeesters staan voor een raadsel. "Gelukkig is voorlopig wel alles onder controle, er is dus geen reden tot paniek", zegt burgemeester van Kontich Bart Seldeslachts (N-VA). "Maar we gaan wel bekijken of we nieuwe maatregelen moeten nemen, zoals mondmaskers verplichten op de markt." De lokale huisartsen zijn er ook met een initatief gestart om te kijken waar de besmettingen precies zitten. "Dankzij dat initiatief hebben we er nu een beter zicht op waar de besmettingen zich situeren", aldus Seldeslachts. "Er is niet één evenement of één locatie verantwoordelijk."

Ook voor Harry Debrabandere (N-VA), de burgemeester van Lint, komt het nieuws onverwacht: "Het is voor mij een raadsel waar deze stijging vandaan komt." Voorlopig komen er geen extra maatregelen in de gemeente. "Maar we houden de situatie in de gaten. Als blijkt dat we toch moeten ingrijpen, dan gaan we dat zeker doen."