Gedeeltelijke lockdown op legerkamp in Hechtel-Eksel na positieve coronatest

Een groep militairen in opleiding zit in lockdown op de legerkazerne van Hechtel-Eksel in Limburg nadat een van hen positief testte op het coronavirus. De groep is daar op oefenkamp met de Koninklijke Militaire School (KMS). Ze zijn meteen geïsoleerd en getest. In afwachting van de resultaten zit de groep in afzondering. Eerder waren op dezelfde plaats ook al twee militairen in opleiding die positief testten.