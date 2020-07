Genkse horeca-uitbater verplicht mondmaskers in haar restaurants

Tweede sluiting betekent definitieve ramp

Over een tweede sluiting van de horeca is Goyens resoluut. “Dat zou voor ons een definitieve ramp kunnen betekenen. De zomer loopt goed, maar het voorjaar was onbestaand. Net zoals veel andere horeca-uitbaters hebben we amper reserves om een lockdown in de herfst te overleven.” Daarom hoopt de voorzitter van Horeca Groot Genk dus dat veel eet- en drinkgelegenheden haar voorbeeld zullen volgen. “Veel van mijn Genkse collega’s doen hun uiterste best, maar ik zie helaas ook nog veel horeca-uitbaters die het niet nauw nemen met de correcte afstand en bijvoorbeeld wel menukaarten of tastbare items op tafel leggen. De regels moeten over het algemeen veel beter worden nageleefd.”

Of er klanten zullen wegblijven door de beslissing om mondmaskers te verplichten kan Goyens moeilijk inschatten. “Op sociale media ontvingen we al veel positieve en begripvolle reacties. En ook tijdens de eerste middagshift reageerden de mensen goed. Als deze maatregelen een tweede lockdown kunnen voorkomen, zullen de meeste klanten daar wel toe bereid zijn.”