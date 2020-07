Grimbergen neemt maatregelen nadat de gemeente hoogste aantal besmettingen had van Vlaams-Brabant

"Er is de voorbije dagen inderdaad een stijging geweest van besmettingen", vertelt de burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh. "Onze gemeente zat in het rood. Maar de laatste dagen zijn er geen besmettingen meer bij gekomen, en dus zitten we nu in het groen." Ondertussen is ook duidelijk dat alle besmette personen een link hebben met plaatsen buiten Grimbergen. "Het gaat om mensen die een familiefeestje hadden in Asse, iemand die werkt in Luik, en dan zijn er nog mensen die zowel privé als voor het werk gelinkt zijn met Brussel. Dus in Grimbergen zelf zijn er geen besmettingshaarden."