Huisartsen keren terug uit pensioen om besmette inwoners op te sporen: "Blij dat we kunnen helpen"

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Contactopsporing wordt dus steeds belangrijker. Kortrijk start daarom met een regionaal contactopsporingscentrum. Ex-dokter Herman Ceuppens werkt er graag aan mee. "Ik heb altijd in het AZ Groeninge in Kortrijk gewerkt", zegt hij. "Ik werk met veel plezier mee aan dit project."

Op dit moment zijn er contactopspoorders aan het werk in Brussel. Dat zijn meestal mensen met een ander beroep dan arts. "Het voordeel om een arts in te schakelen, is dat we een medische achtergrond hebben. Er is meestal ook meer vertrouwen om informatie te delen aan een arts dan aan iemand die je helemaal niet kent", zegt Ceuppens. "Ik hoop dat we de COVID-19-tracing in goede banen kunnen leiden."