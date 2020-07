Kust blikt terug op succesvol weekend: "Meer dan 1 miljoen overnachtingen aan zee"

Heel wat toeristen controleren op voorhand de drukte aan zee op de druktebarometer van Westtoer. Die is al 860.000 keer bekeken. Volgens Westtoer was het een goede keuze het kusttoerisme op een veilige manier toe te laten.

"De meeste toeristen zijn ook voorzichtig", zegt directeur Stefaan Gheysen. "De meeste mensen bereiden hun vakantie goed voor. Dat stemt ons echt gelukkig. Gespreid over het hele weekend hadden we 460.000 dagtoeristen, met een topdag op zondag. Toen waren er 130.000 bezoekers. Het was een druk weekend, maar niet extreem druk. Alle maatregelen zijn goed opgevolgd. We kunnen dus spreken over een veilig en comfortabel verlengd weekend aan de kust."