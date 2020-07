Horeca aan de kust wacht met spanning op strengere coronamaatregelen: "Het zijn erg onzekere tijden"

De voorbije dagen had de horeca aan de kust de handen vol. Dat was een mooie opsteker na de lockdown. Maar de toekomst is onzeker. Morgen komt de Nationale Veiligheidsraad samen. Wellicht komen er geen versoepelingen van de coronamaatregelen, want het aantal besmettingen blijft stijgen. Morgen wordt het draaiboek besproken dat burgemeesters kunnen gebruiken wanneer er plaatselijk opeens veel besmettingen zijn. Zo kunnen ze een uitgaansuur instellen en horecazaken sluiten.

Jeffrey Devooght (27) van bar-bistro Sjefs hoopt dat de burgemeester van Nieuwpoort zijn horecazaak ongemoeid laat. "Ik heb nog in zijn klas gezeten toen hij leraar plastische opvoeding was", lacht Jeffrey. "Nee, serieus. We doen ons best om onze zaak zo veilig mogelijk te runnen. De tafels staan ver uit elkaar en ze worden voortdurend ontsmet. De meeste klanten houden zich ook aan de regels."

Maar sommige klanten nemen het minder nauw met de voorschriften. "Er zijn mensen die tafels beginnen te verplaatsen om dichter bij elkaar te kunnen zitten. Soms hebben ze ook het geduld niet om te wachten tot de tafel ontsmet is. Maar over het algemeen verloopt alles veilig. Ik hoop dan ook dat we zo kunnen blijven verder werken."