Lam Gods trekt vooral binnenlandse toeristen aan

De maatregelen binnen de Sint-Baafskathedraal zijn streng, maar worden goed nageleefd. “Je moet online reserveren en je mag enkel in groepjes van maximum 15 personen tegelijk komen. Daarnaast worden er niet langer folders met informatie uitgedeeld en moeten bezoekers de pijlen in de kathedraal volgen om zo geen andere bezoekers te kruisen”, zegt Collin. Maar de schrik voor een tweede golf zit er dik in. “We houden ons hart vast want de laatste cijfers zijn verontrustend. Als de toestand weer echt dramatisch zou worden dan gaan we ons strikt houden aan de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidsraad oplegt. We willen zeker geen extra risico vormen voor de bezoekers”, besluit Ludo Collin.