Lanaken verplicht mondmaskers in gemeentelijke gebouwen, wekelijkse markten en openbare huwelijken

Wie vanaf donderdag een gemeentelijk gebouw betreedt of naar de wekelijkse markt gaat in Lanaken, moet een mondmasker dragen. Dat heeft het lokaal bestuur woensdagavond beslist. "De voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast", verklaart burgemeester Marino Keulen. "We nemen deze maatregelen preventief. Je voelt dat de mensen de laatste tijd heel uitgelaten omgingen met de coronamaatregelen, en dat is foutief. Beperkingen opleggen is de enige manier om de verspreiding van het virus tegen te gaan." Wie geen mondmasker draagt waar het verplicht is, riskeert een fikse boete.

Ook op openbare huwelijken zijn mondmaskers verplicht, voor iedereen met uitzondering van het echtpaar. "Het koppel krijgt de mogelijkheid om het mondmasker af te zetten, maar zij zijn de enigen", vervolgt de burgemeester van Lanaken. "In de waterburcht van het domein Pietersheim zullen geen huwelijken meer plaatsvinden omdat de plaats daar te beperkt is. Enkel op de gemeente gaan nu nog huwelijken door."

Lanaken telt op dit moment twee nieuwe besmettingen. "Het gaat om een bewoner van de woonzorgcentrum Drie Eiken", vertelt Keulen. "Zij is in quarantaine geplaatst. Bezoek in het woonzorgcentrum is nog toegelaten, maar er mag maar één persoon op de kamer. Wanneer je naar buiten gaat met een bewoner, moet die bewoner twee weken in quarantaine. De andere besmette Lanakenaar is een kindje van het gemeentelijk kinderdagverblijf het Blommeke. Ook de kleuter is meteen in quarantaine geplaatst."