Landen gaat jaar lang vuilnisbakken onderzoeken

Landen gaat alle vuilnisbakken onderzoeken die in de straten of op de pleinen staan. Schepen van Leefmilieu Saartje Ivens: "Alle vuilnisbakken worden in kaart gebracht en krijgen een nummer. Ze zullen dan regelmatig gescand worden en zo brengen we in kaart hoeveel en welk soort vuilnis er in de vuilnisbakken zit. We gaan dat een jaar lang doen en dan gaan we kijken of we misschien vuilnisbakken kunnen weghalen of we er op sommige plekken moeten bij plaatsen."