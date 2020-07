Liveblog: Coronacijfers stijgen tot 184 besmettingen per dag, "3 seizoenen weg" in evenementensector, "concrete hulp nu"

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) brengt wetenschappers en experts samen om de strijd aan te gaan tegen desinformatie. "Desinformatie over gezondheidskwesties is een relatief nieuw gevaar voor de volksgezondheid", zei topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De wetenschappers komen uit diverse disciplines, zoals wiskunde, IT, sociologie, psychologie, gezondheid en communicatie. De samenwerking richt zich op een nieuw onderzoeksgebied, dat de WHO bestempelt als "infodemiologie". Tedros Adhanom Ghebreyesus waarschuwde bij het begin van de coronapandemie voor "infodemie", verkeerde informatie over gezondheidsnieuws, een stortvloed aan informatie en verontrustende complottheorieën.

Juiste of foute informatie en een buitensporige hoeveelheid informatie kunnen volgens de WHO een negatieve invloed hebben op de algemene gezondheid van mensen. Het kan stress doen toenemen en mensen ertoe aanzetten om advies in te winnen dat mogelijk gevaarlijk kan zijn. "Het is nog nooit zo duidelijk geweest dat communicatie een belangrijk aspect is om pandemieën te bestrijden", aldus de topman van de WHO.