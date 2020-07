Avondklok, sluiting horeca tot volledige quarantaine: dit zijn de mogelijke opties om lokale coronahaarden te blussen

Daarvoor zijn in het ontwerp van draaiboek een aantal alarmsignalen uitgewerkt. Het gaat dan onder meer over het aantal nieuwe besmettingen in vergelijking met het inwonersaantal van de gemeente en over hoeveel dagen het aantal nieuwe besmettingen in de gemeente al in stijgende lijn zit. Op dit moment gaan die knipperlichten in een aantal gemeenten overigens al af, onder meer in Antwerpen.

Het is niét de burgemeester die de knipperlichten zelf gaat moeten interpreteren om alarm te slaan. Die taak is weggelegd voor het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Al bestaat het risico dat het Agentschap al snel niet meer zal kunnen volgen wanneer er te veel lokale signalen zullen zijn. In dat geval zal Zorg en Gezondheid bepaalde clusters prioritair moeten onderzoeken.



Lees verder onder de foto van contactopspoorders: