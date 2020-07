Lokeren krijgt pizzadozenvuilnisbakken

Afvalintercommunale Durme-Moervaart onderzoekt constant welk afval in welke vuilnisbak terechtkomt, en heeft daardoor vastgesteld dat het probleem met de pizzadozen te groot wordt. Annick Maes van IDM: “Mensen kopen al eens sneller een pizza als snelle hap in plaats van een broodje. Ze proberen de doos dan in een gewone vuilnisbak te steken waardoor de opening ineens geblokkeerd geraakt. Of ze leggen de doos er boven op, waardoor nogal wat exemplaren gewoon op de grond vallen. Er bestaan vuilnisbakken met een speciale langwerpige opening, waarin de dozen wel passen. Op vijf plaatsen in Lokeren zullen we na de zomer zo’n vuilnisbak plaatsen en zien wat het resultaat is.”

Als uit de proefperiode blijkt dat de pizzadoos-vuilnisbakken het probleem van de rondslingerende dozen oplost, kunnen er nog meer zulke afvalbakken komen op andere plaatsen.