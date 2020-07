Magneetvissers vinden zeven wapens en vijf ton ijzer in Brussels kanaal

Ghandour richtte samen met een vriend twee jaar geleden de groep "ND Metal Detection Benelux" op. Samen zetten ze zich in om de fauna en flora in de kanalen te helpen overleven. Overal in Vlaanderen ligt er ijzer in de kanalen, maar in Brussel is dat het ergst. Na zes uur magneetvissen kan je daar al een container van 600 kg vullen.