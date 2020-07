Honderden mensen troepen samen op avondmarkt in Westende: "Gebruik alstublieft uw verstand"

Volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker is het aan de mensen zelf om hun verstand te gebruiken. Hij zegt dat de gemeente alle regels correct opvolgt en er ook alles aan doet om ervoor te zorgen dat de markt veilig kan verlopen. Mensen met harde hand verplichten om hun mondmasker op te zetten, ziet Dedecker niet zitten.

"De markt staat tegen een omheining waar niemand achter kan kruipen", zegt de burgemeester. "De looplijnen zijn uitgetekend en er zijn dijkcoaches en gemeentelijke medewerkers. Alles is dus voorzien om de avondmarkt veilig te laten verlopen. We kunnen echter niet constant optreden en mensen verplichten om 1,5 meter afstand te houden. Anders moeten we de 1.300 agenten uit Molenbeek terughalen en hier allemaal op de zeedijk zetten."