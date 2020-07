Minder ontslagen dan verwacht bij Samsonite Oudenaarde: “Elk ontslag is er een te veel”

De coronacrisis deelt zware klappen uit in de reissector. Samsonite in Oudenaarde maakt al sinds de jaren ’60 reiskoffers, er werken 770 mensen. De socialistische vakbond betreurt de ontslagen, maar is blij dat er minder mensen wegmoeten dan eerst aangekondigd: “Het is positief dat 13 arbeiders toch in dienst kunnen blijven, al is elke ontslag een te veel”, zegt Ronny Loubris van de socialistische vakbond. “Er is een sociaal plan voor de getroffen werknemers, zij krijgen financiële steun.”

Volgens Loubris konden de ontslagen niet vermeden worden. “Het valt niet mee, maar gezien de omstandigheden en het weinige werk dat er nu is, kon er niet meer gedaan worden.”