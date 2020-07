Moskeeën in Mechelen sluiten nadat enkele bezoekers positief getest hebben op corona

Enkele moslims uit Mechelen hebben positief getest op het coronavirus. Om het aantal besmettingen in te dijken, werd beslist om de deuren van de drie Mechelse moskeeën te sluiten.

“We weten niet of de personen in kwestie onlangs nog in de moskee geweest zijn, maar we weten dat ze de moskee regelmatig bezoeken”, zegt Riffi Hamid (CD&V), gemeenteraadslid in Mechelen. “Om het aantal besmettingen tegen te gaan, hebben we dan in samenspraak beslist om de moskeeën voor twee weken te sluiten. Iedereen kan voorlopig thuis bidden."

Over twee weken wordt de situatie opnieuw geëvalueerd. Als de cijfers gunstig zijn en het aantal besmettingen niet is toegenomen, kunnen de moskeeën weer openen.