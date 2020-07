Eekhoorns van Niki uit Diepenbeek reizen de wereld rond: “Hier zijn geen woorden voor”

Het kan snel gaan soms. Dat geldt ook voor de ondertussen bekende eekhoornfoto’s van Niki Colemont, die het internet al enkele weken veroveren. Radio 2 Limburg deelde zijn foto’s twee weken geleden, en sindsdien werd het verhaal van Niki door verschillende media opgepikt. Ondertussen hebben ook heel wat buitenlandse media de natuurfoto’s opgemerkt. “Het is begonnen met Nederland”, getuigt Colemont. “Daarna zijn Frankrijk, Slovakije en Roemenië gevolgd. In Spanje ben ik ook nog op een online blog terechtgekomen. Het is fantastisch. Dit is echt een kettingreactie.”

Binnenkort doet Niki Colemont mee aan de fotowedstrijd van National Geographic in de Benelux. Vorig jaar eindigde hij als finalist in die wedstrijd. Zijn nieuwe inzending moet voor oktober worden ingestuurd. “Of deze internationale aandacht zal helpen met de wedstrijd? Dat denk ik niet”, zegt de natuurfotograaf. “Daar gaat het echt om de foto, en niet om hoeveel media-aandacht je krijgt. Door de mediastorm heb ik wel een aantal nieuwe opdrachten binnengehaald, maar daar mag ik nog niets over kwijt”, drukt Colemont ons ten slotte op het hart.