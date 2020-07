Onderzoekers ontdekken waarom malariavaccins niet werken en wat wel zou werken

Malaria is een ziekte die vaak een dodelijke afloop kent en die in 2018 wereldwijd aan meer dan 400.000 mensen het leven heeft gekost. 61 procent van de dodelijke slachtoffers zijn kinderen jonger dan 5 jaar. Toch is er nog altijd geen effectief vaccin tegen de ziekte die door muggen verspreid wordt.

Experten van de John Curtis School of Medical Research van de Australian National University (ANU) hebben nu ontdekt wat er mis is met de huidige vaccins en ze hebben een manier gevonden om vaccins aan te maken die de ziekte beter kunnen aanpakken.

Effectieve vaccins werken doordat ze ervoor zorgen dat het lichaam antilichamen aanmaakt tegen besmettelijke ziekten. Die maken dat het immuunsysteem een langdurige bescherming biedt tegen de ziekte. Als men na de vaccinatie immers besmet geraakt, herkennen de antilichamen de ziekteverwekkers en vallen ze die aan.

De huidige malaria-vaccins slagen er echter niet in voldoende bescherming te bieden. "We hebben gemerkt dat bescherming tegen malaria gebaseerd op antilichamen moeilijk te bereiken is, aangezien het lichaam niet genoeg beschermende antilichamen kan aanmaken na een vaccinatie", zei doctor Hayley McNamara, de belangrijkste auteur van de nieuwe studie over malaria-vaccins.

"Een negatief feedback-mechanisme maakt dat de antilichamen tegen malaria niet het niveau kunnen bereiken dat nodig is voor bescherming. Het beschermingsniveau dat nodig is om malaria te bevechten, is niet duurzaam met de huidige vaccins: het blijft slechts enkele weken na de eerste vaccinatie behouden", zei McNamara.