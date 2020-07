Geel installeert speciale "parasietnestkasten" om processierupsen van volgend jaar aan te pakken

In de kasten zitten vliegen, die het aantal rupsen tegen volgend jaar zouden moeten verminderen. "We vangen eerst vliegen en zetten ze daarna samen met processierupsen in een kooitje", legt schepen Bart Julliams (N-VA) uit. "De vliegen leggen eitjes in de rupsen en kunnen zo overwinteren. Wanneer de larven uitkomen zitten we in het eikenprocessierupsenseizoen en eten de larven de processierups van binnenuit op."

Geel gaat 24 parasietnestkasten inzetten. Het project loopt 5 jaar en is gesubsidieerd door de Europese Unie. Ook de gemeente Meerhout gaat zulke kasten inzetten.