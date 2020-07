Patiënt in meerpersoonskamer test positief op corona: ZNA Stuivenberg grijpt onmiddellijk in

De resultaten van die test waren de dag nadien pas bekend. Ondertussen lag de man al met twee andere patiënten op een kamer. “Patiënten kiezen zelf welk type kamer ze willen en deze patiënt had voor een meerpersoonskamer gekozen. Bovendien was het risico heel klein, want op dit moment test minder dan één procent van de patiënten zonder coronasymptomen positief.”

Nadat de test positief bleek te zijn, is de patiënt in kwestie onmiddellijk in isolatie geplaatst. “Van zijn twee kamergenoten werd ook een test afgenomen. Deze bleek negatief te zijn. Ze worden wel als “potentieel besmet” beschouwd. Over een paar dagen worden ze opnieuw getest”, aldus Van De Waeter.