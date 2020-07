Sciensano waarschuwt: "Stijging hospitalisaties zijn besmettingen van 3 weken geleden, en besmettingen nemen nog toe"

"De cijfers van de ziekenhuisopnames volgen de tendens van de stijgende besmettingen dus met vertraging. Typisch aan COVID-19 is namelijk dat een hospitalisatie niet nodig is in het begin van de infectie, maar pas enkele weken later omdat de toestand van de patiënt dan slechter wordt", aldus Catry.

Op dit moment liggen 178 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, 35 hebben intensieve verzorging nodig. Dat zijn nog relatief lage cijfers, maar we mogen ons daar niet op verkijken. Aangezien het aantal besmettingen exponentieel aan het stijgen is, mogen we dus ook een verdere stijging van het aantal ziekenhuisopnames verwachten.