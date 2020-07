Raymond Lambie, bezieler van onder andere Blotevoetenpad, plots overleden aan hartaderbreuk

In de nacht van dinsdag op woensdag overleed Raymond plots aan een hartaderbreuk. Dat nieuws kwam hard binnen, ook bij het schepencollege van Zutendaal. “We zijn enorm aangeslagen door het overlijden van Raymond”, vertelt burgemeester Ann Schrijvers (ZVP).

Lambie was de bezieler van onder andere het insectencentrum Entomopolis, het imkercentrum en het populaire Blotevoetenpad in Zutendaal. Dat maakt het bezoekerscentrum Lieteberg een populaire bestemming in Limburg. Op 1 april 2019 ging de toeristisch ambtenaar op pensioen. "Raymond heeft een onuitwisbare stempel op de gemeente gezet", vindt de burgemeester. "Door de uitbouw van Lieteberg heeft hij Zutendaal op de kaart gezet. Hij is met Lieteberg begonnen in 1989. Het was echt zijn levenswerk."

Raymond Lambie werd 67.