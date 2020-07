Revalideren na anderhalve maand coma: coronapatiënten Bruno en Christophe over de lange weg terug

Hoe is het om na anderhalve maand op de afdeling intensieve zorg te ontwaken uit een kunstmatig coma, en je door het coronavirus niet meer in staat was om zelfstandig te ademen? "Terzake" volgde twee patiënten vanaf het moment dat ze weer langzaam wakker gemaakt werden. Christophe Koopmans uit Sint-Truiden en Bruno De Smet uit Asse vertellen over de lange en moeizame revalidatie die daarop volgde.