Sciensano: "Beperk vooral activiteiten binnenshuis, die leiden tot meeste besmettingen"

Hoe dit verder gaat evolueren? Er zijn verschillende scenario's, zegt Catry, die vergelijkt met de pandemie van de Spaanse griep, ongeveer 100 jaar geleden. "Ofwel is dit een kleine heropflakkering, ofwel krijgen we toch een grotere stijging. En in een zeldzaam geval is die even groot als de eerste golf, maar dat is zeer uitzonderlijk.