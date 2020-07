Strengere coronaregels in Antwerpen: extra controles op horeca, mondmasker op meer plaatsen verplicht

De beslissing om de maatregelen lokaal opnieuw te verstrengen komt er omdat het aantal coronabesmettingen in Antwerpen de laatste week fors is gestegen. "We weten dat de trend van de cijfers in ieder geval nog enige tijd stijgend zal blijven", verklaart De Wever. “Dit zijn dus maatregelen die we moeten nemen om een volledige lockdown van het maatschappelijk leven te voorkomen. De volgende weken zullen we de evolutie met alle experts blijven opvolgen”.