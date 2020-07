Oostende verplicht mondmaskers in de winkelstraten: "Ook sterk aanbevolen op zeedijk"

Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden mondmaskers nu verplicht op alle Oostendse markten en in de winkelstraten. Donderdag is marktdag in Oostende. Het gebruik van een mondmasker wordt daarnaast ook sterk aanbevolen op de zeedijk, de Visserskaai, in de uitgaansbuurten en op andere drukke plaatsen.

"Voorlopig is het inderdaad nog niet verplicht op de zeedijk", zegt waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open VLD). "We wachten op dat vlak nog de Nationale Veiligheidsraad van morgen af. Als die raad beslist om mondmaskers in open lucht te dragen, dan zal dat ook op de zeedijk van Oostende toegepast moeten worden."

Ook in Kortrijk, Ieper, Ichtegem en De Haan wordt het dragen van een mondmasker op de markt verplicht. De Panne schrapt intussen ook de zaterdagmarkt tot en met 8 augustus en raadt evenaans het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen, zoals de zeedijk, aan.