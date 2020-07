In de reportagereeks "Corps diplomatique" krijgt journalist Bart Aerts toegang tot de Belgische diplomatie. In de derde aflevering volgt hij Dirk Wouters. Wouters heeft als Belgisch diplomaat al een heel parcours afgelegd wanneer hij in 2016 aan de slag gaat als ambassadeur in Washington DC. "Na de verkiezing van president Trump veranderde alles voor diplomaten in de VS", zegt Wouters.