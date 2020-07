VS-president Trump geeft voor het eerst sinds april persconferentie over corona: "Het zal eerst verslechteren voor het beter wordt"

Trump raadde jongeren af om drukke bars te bezoeken en hij moedigde de Amerikanen zelfs aan om een mondmasker te dragen.

Eerder noemde hij het dragen van een mondmasker 'politiek correct' en weigerde hij er zelf één te dragen. Tijdens een recent bezoek aan een militair hospitaal droeg hij voor het eerst een mondmasker. Op de persbriefing van vannacht liet hij de aanwezige pers zien dat hij er altijd één bij heeft.

"Hier is mijn masker", zei de president, "ik zal het met plezier dragen, dat zei ik eerder al." Waarna hij de Amerikaanse burgers uitvoerig aanspoorde zelf ook een mondmasker te dragen: "Als je kan, gebruik dan een masker. Als je dicht bij elkaar bent, of in een groep. Ik zou het zelf ook doen in een groep."

Bekijk hier passages uit de persconferentie (lees verder onder de video):