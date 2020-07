Tweede golf of niet: wat kunnen we leren van de corona-aanpak in Azië?

In tegenstelling tot China was de Zuid-Koreaanse overheid transparant over welke gegevens ze gebruikte en waarom. Van een 1000-tal gevallen per dag eind februari waren de besmettingen eind mei teruggevallen tot bijna zero. Maar op 22 juni meldde de overheid dat het land te maken had met een zogenaamde tweede golf. Die vonden hun oorsprong in enkele nachtclubs in Seoul, en doken ook bij het personeel van enkele grote bedrijven.