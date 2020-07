Pintje in ene gemeente, maar niet in andere? Lokale lockdowns en kleinere bubbel op agenda Veiligheidsraad

Ook de verplichte “meldingsplicht” - het klinkt bijna oorlogstijd - voor wie op restaurant, café, of naar de bioscoop gaat, ligt op tafel. Privacygewijs is dat niet eenvoudig. Hoe worden die gegevens veilig bijgehouden? En worden ze vernietigd na de crisis? “Ik ben blij dat het niet mijn departement is, en dat ik dat niet moet regelen”, vertelt een bron.

Die meldingsplicht komt er ook voor iedereen die op reis gaat. “Mensen die terugkomen gaan 48 uur op voorhand een ‘passenger location form’ digitaal moeten invoeren”, zei De Block al. “Of u nu met de auto terugkomt, met de bus, trein of met het vliegtuig, u zal moeten zeggen waar u gezeten hebt, en een contactpersoon opgeven.” Het formulier zou verplicht worden voor iedereen, of u nu uit een risicogebied komt of niet.