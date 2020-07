Voormalig schepen Anick Berghmans uit Lommel moet samen met 4 kompanen 272.335 euro betalen na plofkraak

Anick Berghmans werd opgepakt na een plofkraak op een geldautomaat van Bpost in Lommel op 21 juni 2018. In de schuur aan haar woning werd een auto teruggevonden die bij de kraak betrokken was. In de wagen lagen ook bankbiljetten die uit de kluis van de automaat afkomstig waren. De voormalige schepen werd in oktober door de rechter in Hasselt al veroordeeld tot 30 maanden celstraf, waarvan 24 met uitstel. Nu is bekend hoeveel schadevergoeding de 5 daders moeten betalen.