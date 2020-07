OPROEP: Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad?

Een registratieplicht voor wie op café of restaurant gaat, verplichte mondmaskers in de horeca en op drukke plaatsen en nachtwinkels die weer om 22 uur moeten sluiten: in plaats van versoepelingen, kondigde de Nationale Veiligheidsraad vandaag strengere maatregelen aan. Heb jij vragen over de nieuwste beslissingen van de Belgische overheid? Stuur ze ons via onderstaand formulier door en wij gaan op zoek naar een antwoord.