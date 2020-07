VS sluit Chinees consulaat in Houston, nieuwe stap in diplomatiek conflict

Gisteren had Washington Chinese hackers ervan beschuldigd dat ze probeerden informatie over de ontwikkeling van coronavaccins te stelen van Amerikaanse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Nog volgens de VS zijn er zeker twee Chinezen geïdentificeerd die samenwerken met staatsorganisaties in China.

Wel duidelijk is dat de Chinezen het consulaat ten laatste vrijdag moeten ontruimen. Op Twitter circuleren beelden van onbekenden die documenten aan het verbranden zijn in de tuin van het consulaat. Wellicht gaat het om geheime documenten die men liever niet in Amerikaanse handen laat.